Corniglio, da venerdì sarà interrotta per lavori la provinciale dei Cento Laghi

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che sulla strada provinciale 116 “Dei Cento Laghi” al km 0+800 (vicino alla stazione ecologica del Comune di Corniglio) sarà interrotto il transito di tutti i mezzi e delle persone a partire dalle ore 9 di venerdì 13 marzo 2020.

La misura si è resa necessaria per consentire la messa in sicurezza del versante a monte della strada, in un tratto che già era sotto osservazione e in cui, dopo le piogge dei giorni scorsi, si è riscontrato uno smottamento. A causa della presenza di detriti, massi e altro materiale instabile che incombe sulla carreggiata, occorre eseguire una riprofilatura della scarpata.

Per consentire l’esecuzione dei lavori è quindi necessario interrompere la circolazione sulla strada.

L’interruzione durerà fino alla fine dei lavori, di cui si prevede la conclusione dopo circa una settimana.

”Per limitare al massimo i disagi per gli utenti, si lavorerà anche di sabato e di domenica – spiega il Delegato provinciale alla Viabilità Giovanni Bertocchi.

Percorso alternativo per la località Bosco di Corniglio: il traffico sarà deviato sulla Sp 13 di Corniglio e sulla Sp 40 di Bosco di Corniglio



Nella foto: Il versante della Sp116 che sarà interessato dai lavori.

viabilita

Sp116