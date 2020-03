Corniglio: riaperta la strada provinciale

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che è stata riaperta al traffico la strada provinciale 116 “Dei Cento Laghi”, che era stata interrotta da venerdì 13 marzo in prossimità della stazione ecologica del Comune di Corniglio, per consentire l’esecuzione di lavori urgenti.

L’intervento ha comportato la messa in sicurezza del versante a monte della strada, con le riprofilatura della scarpata, in un tratto in cui si era riscontrato uno smottamento che aveva determinato la presenza di detriti, massi e altro materiale instabile che incombeva sulla carreggiata.

”Abbiamo riaperto la strada in tempi più brevi della settimana inizialmente prevista, grazie alla ditta che ha lavorato anche di sabato e di domenica, per limitare al massimo i disagi degli utenti – afferma il Delegato provinciale alla Viabilità Giovanni Bertocchi – Ringraziamo anche i nostri operatori stradali: la Provincia non si ferma ed è al lavoro anche in questi tempi difficili.”

Nella foto: La Sp116 a lavori finiti