Ponticello deteriorato: chiusa la provinciale tra Monchio e Corniglio a Grammatica

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica la chiusura al traffico della strada provinciale n. 75 che collega Monchio delle Corti a Corniglio, all’altezza dell’abitato di Grammatica, nel comune di Corniglio.



L’intervento si è reso necessario a causa del peggioramento delle condizioni di un manufatto in muratura ad arco, avvenuto nelle ultime ore.



"Il passaggio era già sotto controllo da parte dei tecnici della Provincia - si legge in una nota - , era già stata avviata la progettazione della messa in sicurezza e il traffico era limitato al senso unico alternato. Dato l’aggravarsi della situazione, si è pertanto deciso per la chiusura e per un acceleramento delle procedure di intervento."



Quale percorso alternativo potranno essere utilizzate la SP 665R “Massese” sino a Pastorello e la SP 13 “di Corniglio”, rimanendo comunque raggiungibili dall’abitato di Monchio le località Casarola, Riano e Grammatica.



“La sicurezza delle strade e dei ponti è sempre in cima alle priorità della Provincia – ha dichiarato il Delegato provinciale alla Viabilità Giovanni Bertocchi – E i nostri tecnici e il personale operativo su strada sono prontamente intervenuti per garantire la sicurezza degli utenti e per risolvere al più presto il problema.”

