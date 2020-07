(Un altro) Trattore si ribalta a Corniglio

Squadre di soccorso al lavoro a Ballone di Corniglio per un trattore ribaltato. Un altro episodio dopo quello di ieri sera a Bardi. Sta intervenendo anche l’elicottero dí Pavullo.

Un 55enne stava lavorando in un campo insieme ad altre persone quando per cause da accertare si è ribaltato con il trattore riportando un gravissimo trauma toracico. L'incidente è avvenuto in località Ballone, una frazione del comune di Corniglio. L'uomo, residente a Corniglio è stato immediatamente soccorso dai suoi compagni che hanno chiamato il 118. Sul posto sono stati inviati: l'ambulanza, L’elicottero 118 di Pavullo nel Frignano dotato di verricello con a bordo un tecnico del CNSAS, la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Monte Orsaro i Vigili del Fuoco e Carabinieri. L'uomo fortunatamente non è rimasto incastrato sotto il pesante mezzo agricolo e l'elicottero arrivato in zona è riuscito ad atterrare nelle immediate vicinanze. Il personale medico è intervenuto sul paziente che riferiva una grave difficoltà resppiratoria. L'uomo è stato poi caricato sull'elicottero e trasportato all'ospedale Maggiore di Parma in gravi condizioni.