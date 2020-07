Lagdei, la seggiovia è ripartita. Sarà in funzione per tutta l'estate

Da questo fine settimana è nuovamente attivo l’impianto di risalita che porta fino al Lago Santo e ieri già tante persone hanno approfittato dell’apertura della seggiovia.

Dopo che venerdì sono terminate, con esito positivo, le operazioni di collaudo, la società che gestisce l’impianto monoposto ha potuto far ripartire questo importante servizio, lungo poco più di un chilometro, che collega il piazzale a Lagdei, a quota 1251 metri, e la stazione a monte che si trova a pochi metri di distanza dal rifugio Mariotti, situata sulla riva del Lago Santo a 1528 metri.

Per tutta l’estate la seggiovia sarà a disposizione dei turisti e di coloro che potranno usufruire di questa alternativa rispetto all’affrontare il sentiero che conduce al Lago Santo. Un impianto di risalita essenziale per il territorio, il cui funzionamento avrà delle inevitabili e positive ricadute sul flusso di persone che transiteranno nella zona alta del comune di Corniglio e a cascata sulle attività e l’economia intera della vallata. Rispetto al passato sarà una nuova realtà a occuparsi della seggiovia. Saranno infatti gestori del Rifugio Mariotti con la collaborazione di «Vivi Val Parma», società che si è costituita proprio per promuovere servizi nella zona alta del territorio, a far funzionare l’impianto di collegamento. La seggiovia sarà aperta al pubblico tutti i giorni fino a settembre, dalle 9 alle 17.30, con orario continuato nei fine settimana e nei festivi. I gestori fanno sapere che le tariffe del servizio sono rimaste invariate rispetto al passato ed esiste anche la possibilità di sottoscrivere una tessera punti per le famiglie e gli abituali frequentatori. Si ricorda infine agli utenti che ancora per qualche giorno la strada che conduce a Lagdei sarà chiusa al transito delle automobili per i lavori di messa in sicurezza.

Info: 0521.889437

m.c.p.

montagna