Cancelli-Lagdei: riaperta la strada

In occasione del weekend è tornata ad aprirsi la Strada Cancelli – Lagdei. I lavori di migliorie del manto stradale, per cui è stata interrotta qualche settimana fa, riprenderanno poi lunedì.In più una novità. Il Comune di Corniglio, in accordo con il Parco Nazionale e il Carabinieri, ha stabilito che per tutti i fine settimana dal 18 luglio al 13 settembre 2020 compresi, in località Cancelli viene istituito un punto informazioni affidato alla Proloco di Bosco. I volontari sono incaricati di informare gli utenti sul livello di occupazione dei parcheggi e sullo stato del traffico lungo le tratte Cancelli-Lagdei e Cancelli Lagoni.In più l’accesso alla zona Lagdei, dalle 8 alle 18, è a pagamento. Qualora le aree di sosta fossero complete, il personale autorizzato provvederà alla chiusura della strada e successivamente al ripristino dell’accesso non appena le condizioni saranno opportune. Sono previste deroghe per i mezzi di soccorso, di vigilanza, di emergenza; per i mezzi dei volontari del SAER in servizio, ma anche per le autovetture elettriche e per i veicoli dei portatori di disabilità con presenza del disabile a bordo. Mentre l’accesso e la sosta nella piana di Lagdei e nella pista forestale Lagoni è interdetta ai camper, caravan e bus.In più, dopo la lunga attesa, si potrà trovare aperta la seggiovia per salire al Lago Santo e al Rifugio Mariotti.

