Tragedia in Alta Val Parma, dove questa mattina Soccorso Alpino e 118 sono intervenuti per una richiesta di soccorso relativa a un escursionista colto da malore nelle vicinanze della Capanna Schiaffino, sul Monte Braiola, nel comune di Corniglio. Era stata attivato anche l'EliPavullo. Purtroppo i soccorsi sono stati vani: la persona è morta prima del trasporto in ospedale.

*Foto d'archivio*