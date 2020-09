Bosco di Corniglio: la prossima settimana traffico interrotto sulla provinciale

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che dalle ore 8,30 di lunedì 14 settembre fino alle ore 19 di sabato 19 settembre 2020, e comunque fino alla fine dei lavori, sarà interrotto il transito a tutti mezzi e le persone sulla strada provinciale 40 di Bosco di Corniglio, dal Km 1+200 (dopo la piazzola dell’elisoccorso) al Km 2+000.



La misura si è resa necessaria per consentire al Servizio Area Affluenti del Po - Regione Emilia Romagna di intervenire sulla frana di Corniglio per la sostituzione di manufatto esistente; l’esecuzione delle lavorazioni in sicurezza richiede l’interruzione del transito.



DEVIAZIONI OBBLIGATORIE DEL TRAFFICO:

- per raggiungere da Tizzano, Monchio, e Corniglio gli abitati di: Lago, Cannetolo, Polita, e Bosco sulla S.P. 13 di Corniglio e sulla S.P. 116 dei Cento Laghi;

- per raggiungere da Bosco gli abitati di: Corniglio, Monchio e Tizzano sulla S.P. 116 dei Cento Laghi e sulla S.P. 13 di Corniglio.