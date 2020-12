Questa sera poco dopo le 19 da una ripida scarpata tra Pastorello e Beduzzo, sulla provinciale per Corniglio, si sono staccati sassi e terra, colpendo anche un'auto. Nessun ferito fortunatamente, ma la strada è stata chiusa e la carreggiata è stata ripulita ma si lavora per mettere in sicurezza la scarpata. Tutti idettagli domani mattina sulla Gazzetta.

