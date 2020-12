Dopo la frana, riaperta nei due sensi di marcia la provinciale a Vallescura

Sono conclusi i lavori di urgenza per il ripristino della strada provinciale 13 in località Vallescura, al confine dei comuni di Langhirano e di Corniglio.



La strada era stata ricoperta da massi e terriccio franati sulla carreggiata nella notte tra il 21 e il 22 dicembre ed erano partiti immediatamente i lavori di ripristino e messa in sicurezza da parte del servizio Viabilità della Provincia.

Ieri, in tarda serata è stato possibile riaprire l'intera carreggiata a doppio senso di circolazione.

Questa mattina continuano le operazioni di pulizia e lavaggio della sede stradale.

La Provincia di Parma ringrazia per la collaborazione l'Arma dei Carabinieri, la Protezione Civile e le amministrazioni dei due Comuni.



