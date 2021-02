Recuperato il corpo di Paolo Bisaschi, l'escursionista deceduto sul Marmagna giovedì

E' stato recuperato il corpo senza vita di Paolo Bisaschi, il 61enne escursionista scivolato sul Marmagna giovedì. Operazioni rese difficili in questi giorni dalle condizioni meteo e ambientali. Bisaschi, infatti è stato recuperato in una buca profonda 4 metri e dopo una scivolata in un canalone di qualche centinaio di metri. Recupero effettuato dal soccorso alpino toscano, visto che l'uomo era scivolato proprio nel versante toscano del Marmagna.

L’elicottero Pegaso 3, decollato poco dopo le 15 dalla base di Cinquale, ha provveduto al trasporto al campo sportivo di Filattiera (Massa Carrara).

