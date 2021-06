Lagdei, estate senza ingorghi: torna la sosta regolamentata

Corniglio Con la bella stagione torna la sosta regolamentata nella piana di Lagdei. A stabilirlo è un’ordinanza del sindaco Giuseppe Delsante che, di comune accordo con Provincia di Parma, Parco Nazionale e con la collaborazione della Pro Loco di Bosco, ha stabilito di riproporre la misura sperimentata lo scorso anno per contenere il traffico e limitare potenziali disagi e situazioni di pericolo per i turisti che decidono di trascorrere una giornata nel cuore dell’Alta Val Parma.

L’ordinanza sindacale regolamenta l’accesso alle aree Lagdei e Lagoni «anche nell’ottica di promuovere e valorizzare altre forme di fruizione dell’ambiente naturale come quelle a piedi, in bicicletta o a cavallo compatibili con la buona conservazione degli ecosistemi naturali», come spiegano gli enti coinvolti in una nota. Tutti i sabati e le domeniche da oggi al 12 settembre – e dal 7 al 22 agosto tutti i giorni - l’acceso alla piana di Lagdei (in orario compreso tra le 8 e le 16) sarà subordinato al pagamento del parcheggio fino ad esaurimento dei posti disponibili, su indicazioni del personale preposto al servizio di parcheggio.

Le autovetture pagheranno 5 euro per l’intera giornata e 3 euro per la mezza giornata (a partire dalle 12) mentre i motocicli pagheranno un ticket da 3 euro. Ad essere esentate saranno solamente i mezzi dei portatori di disabilità, con presenza del disabile a bordo, e i mezzi di soccorso. La strada forestale Cancelli-Lagoni per tutte le domeniche del mese di luglio e agosto e tutti i giorni dal 9 al 21 agosto compreso verrà chiusa al traffico dalle 9 alle 16, mentre sarà attivato il servizio di bus navetta a pagamento (2 euro il costo) con contestuale chiusura della strada al Passo della Colla. Per tutto il periodo, inoltre, saranno vietati l’accesso e la sosta nella piana di Lagdei e nella pista forestale Lagoni a camper e caravan.