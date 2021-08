Conclusi i lavori nell'alveo della Parma

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità ha concluso nei giorni scorsi a Corniglio un complesso intervento di pulitura dell’alveo e di difesa spondale del torrente Parma oltre alla ricostruzione del corpo stradale sulla Provinciale 116 dei Cento Laghi.

Sul posto nei giorni scorsi hanno fatto un sopralluogo il sindaco di Corniglio e consigliere provinciale Giuseppe Delsante e il delegato alla Viabilità della Provincia di Parma Giovanni Bertocchi.

“L’intervento si è reso necessario perché l’accentuarsi dell’erosione a carico della sponda sinistra del torrente Parma era arrivata a lambire pericolosamente la strada provinciale adiacente– spiega il Delegato Bertocchi – E’ costato 150 mila euro, finanziati dalla Regione Emilia – Romagna – Servizio Protezione civile.”

“Siamo soddisfatti di questo intervento della Provincia, che risolve una situazione di potenziale pericolo per i residenti e gli utenti della strada” ha dichiarato il Sindaco di Corniglio e Consigliere provinciale Delsante.

SCHEDA TECNICA

L’intervento ha interessato la sponda sinistra del torrente Parma in prossimità della centrale idroelettrica di Marra, sulla S.P. 116 dei Cento Laghi, in Comune di Corniglio.

E’ stata realizzata una nuova difesa spondale in massi ciclopici cementati, in continuità a quella già in essere più a monte e la ricostruzione della carreggiata stradale di un’altezza totale di 4,50 m dall’estradosso della berma e profondità della berma stessa pari a m 2.50 per una lunghezza complessiva di m 68,50.