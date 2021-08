Per il momento non c'è nessuna novità nelle operazioni di ricerca dell'escursionista scomparso in zona Lagoni. Le ricerche proseguono anche oggi. Ieri nel tardo pomeriggio è intervenuto anche l’elicottero della Polizia di Stato, reparto volo di Bologna che ha portato in quota degli operatori del CNSAS che hanno bonificato alcuni sentieri, purtroppo senza esito.