Corpo senza vita sul crinale: recuperato con l'elicottero di Pavullo

Le squadre dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino, impegnate da alcuni giorni nella ricerca di un escursionista disperso in Alta Val Parma hanno individuato, questo pomeriggio, il corpo senza vita di un uomo in una zona impervia del crinale appenninico tosco-emiliano.

Il corpo è stato recuperato ed ora sono in corso le operazioni di identificazione per capire se si tratti di Sergio Runci, il 39enne di Casalmaggiore, nel Cremonese, di cui non si hanno notizia da domenica mattina.

L’uomo, infermiere all’ospedale di Viadana, aveva lasciato la propria auto nel parcheggio del Rifugio Lagoni di Corniglio nella notte tra sabato e domenica scorsi e subito si erano mobilitate le squadre di ricerca. A dare l’allarme era stata la compagna che, non vedendolo rientrare a Casalmaggiore, aveva allertato i soccorsi dopo aver tentato più volte di rintracciarlo al telefono senza esito.