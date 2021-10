Giovedì e venerdì chiusa la Sp 108 del Cirone per lavori

Servizio Viabilità comunica che sarà interrotto il transito a tutti i mezzi e le persone sulla Strada provinciale 108 del Cirone in Comune di Corniglio, sull’intero tratto stradale, nei giorni di giovedì 28 e venerdì 29 ottobre 2021 e comunque fino alla fine dei lavori.



La misura si è resa necessaria per consentire l’esecuzione in sicurezza di lavori di rifacimento di un attraversamento stradale, lavori per i quali è necessario interdire il transito.



Tutti i mezzi e le persone che vorranno raggiungere le località oltre il confine provinciale dovranno percorrere la Strada provinciale 74 Bosco di Corniglio-Berceto



