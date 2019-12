Un frontale fra due auto ieri intorno all'una in via Verdi a Felino. Nello schianto sono rimaste ferite quattro persone: una è stata trasportata nell'area Codici rossi del Pronto soccorso per gravi ferite, una è stata trasportata in ospedale in condizioni di media gravità e due con lievi traumi. Sul posto l'Assistenza Volontaria di Collecchio Sala e Felino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA incidenti

felino