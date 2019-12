Pedemontana Sala Baganza–Felino: c'è il progetto esecutivo

E’ stato presentato in consiglio provinciale dall’ingegner Montepara, progettista incaricato dalla Provincia, e dal direttore generale della Regione Ferrecchi il progetto di fattibilità tecnica ed economica del tratto di Pedemontana compreso fra le strade provinciali 121r e 15, in comune di Sala Baganza, che si collega alla tangenziale di Felino. Rossi: ”E’ il risultato di un fruttuoso accordo tra Provincia e Regione, che prefigura il completamento di un’infrastruttura di grande importanza per il nostro territorio.”



Il progetto è stato finanziato per 80 mila euro dalla Regione Emilia-Romagna e per 20 mila euro dalla Provincia di Parma. I lavori prevedono una spesa di 23 milioni di euro.



Nella foto: il tracciato scelto.

