Atto vandalico ai danni della maestà della Madonna dell'Aiuto a Felino

Bruttissima sopresa per chi si è trovato a transitare, questa mattina per via Calestano, all'altezza della rotatoria posta all'ingresso del paese di Felino. La scritta "ISIS", a caratteri cubitali, è comparsa sulla cappellina che contiene il dipinto della Madonna dell'Aiuto. È il secondo atto vandalico che questa immagine sacra subisce. Il primo risale al 2011 quando, nel cuore della notte, è stata investita da un petardo collocato nella grata di ferro che la racchiude. Allora i danni furono pesanti perché furono danneggiati il dipinto, la grata e distrutta la capotta che la proteggeva. C'è molta devozione nei confronti di questa Madonnina, alla quale si attribuiscono miracoli ricevuti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA vandalismo