La truffa dei tamponi a domicilio, segnalati nuovi tentativi a Felino

Hanno bussato ad alcune porte di via Matteotti a Felino intorno alle 10. Erano in tre, due uomini e una donna, e si sono spacciati per operatori sanitari incaricati di eseguire dei tamponi a domicilio. L'obbiettivo non era certo la salute dei residenti, ma il bottino in soldi e gioielli che avrebbero potuto fare.

Pare che stavolta non abbia funzionato, ma è bene stare all'occhio e continuare a mettere in allerta le persone che vivono sole e che possono essere più a rischio truffa. Lo ricordiamo. nessun ente o autorità sanitaria ha disposto di eseguire tamponi a domicilio.