Pauroso schianto contro la recinzione di una casa e poi il "rimbalzo" in strada: miracolosamente illesi

Terribile incidente - fortunatamente senza conseguenze per gli occupanti - ieri sera attorno a mezzanotte lungo la provinciale che collega Felino a Calestano. Una Fiat Punto, forse per l'alta velocità, ha sbandato paurosamente lungo una semicurva a poca distanza dall'incrocio per Cevola. Il mezzo, ormai senza controllo, è finito contro la recinzione di una abitazione distruggendo un cancello e parte della ringhiera e poi è rimbalzato in mezzo alla strada. Fortunatamente in quel momento non stavano passando altre vetture. La Punto è andata completamente distrutta con detriti sparsi in un'ampia area lungo la carreggiata. Nonostante l'impatto violentissimo nessuno dei giovani occupanti del veicolo è rimasto ferito.

Lungo la provinciale il traffico è rimasto a senso alternato per un paio di ore per permettere la rimozione del mezzo e la pulitira della strada dai detriti.

calestano

incidenti