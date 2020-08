Via Roma, avviata la terza fase del cantiere

Ha avuto inizio nei giorni scorsi, rispettando la tempistica prevista, la terza fase del cantieri per i lavori in via Roma.

Infatti a partire dal 18 agosto e sino al prossimo 7 settembre il comune di Felino con una propria ordinanza ha disposto la chiusura e il divieto assoluto di circolazione in via Roma nel tratto compreso tra l’incrocio con via Perlasca incluso e quello con via Garibaldi escluso. È stato invece riaperto al transito il tratto di strada compreso tra il civico 43 e l’incrocio con via Perlasca e infine è stata istituita una zona di deposito materiale per consentire le operazioni di carico/ scarico per una lunghezza di 50 metri, in via Santi sul lato destro in direzione di via di Vittorio e in via Perlasca in direzione via Anna Frank venendo da via Roma.

Quest’ultima è stata istituita per consentire a Ireti di avere a disposizione i materiali per effettuare i lavori di riqualificazione previsti. Questi interventi erano stati già programmati per il 2019 e ora sono in pieno svolgimento. Ireti sta provvedendo a riqualificare la rete acqua e gas di via Roma: i lavori si dovrebbero concludere attorno alla fine di settembre.

Per consentire l’esecuzione delle opere, la viabilità di via Roma è stata modificata come hanno già potuto constatare i felinesi. Inoltre, secondo lo svolgimento del cantiere di Ireti, via Roma sarà interessata anche dalle opere di riqualificazione della viabilità a cura del comune: questo progetto si prefigge la creazione di maggiori condizioni di sicurezza per pedoni e ciclisti nonché la promozione della mobilità sostenibile: il viale principale di Felino, che collega la stazione a piazza Miodini, diventerà infatti a fine lavori a senso unico e sarà dotato di una corsia pedonale sull’attuale marciapiede, ed una pista ciclabile sul lato sinistro in direzione di piazza Miodini. Infine, per mantenere contenuta la velocità dei veicoli, la strada diventerà «zona 30».