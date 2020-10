Ladri messi in fuga dai carabinieri abbandonano due veicoli (rubati)

Nella notte a Felino, i carabinieri della compagnia di Salsomaggiore Terme, sono riusciti a mettere in fuga dei malviventi ed a sventare il furto di due mezzi. Allertati da una telefonata da parte di un cittadino che ha notato delle persone intente ad aprire la portiera di un furgone carico di attrezzi e materiale elettrico, sono intervenuti rapidamente costringendo i ladri a fuggire abbandonando anche una Toyota Rav4, rubata pochi instanti prima da un garage di una villetta del paese. I mezzi sono stati riconsegnati ai soddisfatti proprietari. Sono in corso gli accertamenti per identificare i responsabili.

