Felino, all'arrivo dei militari butta la cocaina dalla finestra: arrestato

I carabinieri della stazione di Sala Baganza con l’ausilio di una unità del Nucleo cinofili di Bologna hanno effettuato un servizio straordinario finalizzato al controllo del territorio e alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti. Nel corso del servizio i militari, hanno controllato l’abitazione di un 30enne italiano residente a Felino, dove era stata notata una attività sospetta, riconducibile al commercio di stupefacenti.

L’uomo, all’ingresso dei militari ha tentato invano di lanciare fuori dalla finestra, 30 grammi di cocaina oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi e circa 5.400 euro in contanti, frutto dell’attività di spaccio. Il tutto è stato sequestrato. L’arrestato è stato processato per direttissima chiedendo i termini a difesa ed è stato posto agli arresti domiciliari.