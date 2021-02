Felino, verso le elezioni: «Vivere il cambiamento non si ripresenterà»

Per il gruppo di minoranza «Vivere il cambiamento» è arrivato il momento di scrivere la parola fine.

Luigi Fereoli, in veste di capogruppo, ha infatti comunicato l’intenzione di dire basta all’esperienza in consiglio comunale. «Il gruppo di cittadine e cittadini che ha sostenuto e sostiene la lista elettorale “Vivere il Cambiamento – Sergio Filippa sindaco” – ha detto Luigi Fereoli – che ho rappresentato in seno al Consiglio Comunale di Felino, con il termine della legislatura 2016-2021 ritiene conclusa la propria attività politica ed amministrativa e comunica che non si presenterà alle prossime elezioni amministrative comunali».

Ci sarà un seguito in politica per Luigi Fereoli? «Al momento la mia risposta è no, non ho intenzione di proseguire il mio impegno politico anche se ritengo che l’appoggio ad una forza politica possa essere dato in modi diversi, ad esempio collaborando con un’associazione. E’ giusto lasciare spazio a chi ha voglia di impegnarsi per il bene del paese». Per quanto riguarda le prossime elezioni quale sarà il vostro indirizzo? «Il nostro gruppo ritiene che le attuali emergenze sanitaria, sociale ed economica suggeriscono di privilegiare quel che avvicina le tante anime del centro-sinistra piuttosto che enfatizzare ciò che le allontana. Resta inteso che ciascun componente del gruppo sceglierà in totale autonomia se e come proseguire il proprio impegno a favore della collettività felinese». «Come capogruppo mi sembra giusto – ha concluso Fereoli - ringraziare le 592 elettrici ed elettori per la fiducia data alla lista “Vivere il Cambiamento” nelle elezioni amministrative del 2016». Ed il gruppo ringrazia Fereoli per il lavoro svolto in questi anni.

