Incidente intorno alle 8 su strada Montanara tra Gaione e il Campus. Ad essere coinvolti, due veicoli. Due le persone trasportate al Maggiore con lievi traumi. Sul posto la Polizia locale, che dovrà ricostruire le cause dello scontro.

per permettere i soccorsi, i rilievi e la rimozione dei veicoli si sono formate lunghe code, in particolare in direzione di Parma.