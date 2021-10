Casolari presenta la giunta: Debora Conciatori è il vice

La prima settimana da sindaco per Filippo Casolari è stata impegnativa, ma non sono mancate le soddisfazioni.

«Oltre a quella di aver vinto ho avuto la soddisfazione di incontrare tanta gente – ha detto il primo cittadino – che si è complimentata con me e il gruppo per il risultato storico ottenuto. Ho già dialogato con alcuni cittadini che mi hanno parlato di piccoli problemi che siamo già riusciti a risolvere. Poco alla volta sto prendendo confidenza con la macchina organizzativa. Al riguardo ho parlato con i vari uffici comunali e successivamente con ogni singolo dipendente. C’è chi si è emozionato, facendo emozionare anche me. Ho avuto riscontri positivi che fanno ben sperare per il futuro, da parte mia ci sarà sempre la massima collaborazione».

«Sto incontrando in questi giorni anche le forze dell’ordine – ha aggiunto Casolari – in particolare con Polizia Municipale e Carabinieri, con lo scopo di avere un quadro più dettagliato della situazione».

In cantiere ci sono anche i primi lavori pronti a partire. «Esatto, nel volgere di pochi giorni dovrebbero partire i lavori a San Michele Tiorre per la realizzazione della rotonda: i lavori saranno eseguiti nei pressi dell’ingresso all’area artigianale. Sappiamo che non mancherà qualche disagio, ma la rotonda servirà per mettere in sicurezza quella zona della frazione». Intanto sono state assegnate le deleghe da parte di Casolari, che verranno ufficializzate nel corso del primo consiglio comunale, programmato per il 18 o 19 ottobre prossimo. Lo stesso Casolari ha tenuto per sé le deleghe a urbanistica, edilizia privata e personale, a Debora Conciatori, oltre alla carica di vicesindaco, andranno lavori pubblici, servizi sociali, rapporti con Pedemontana sociale, politiche abitative, igiene e sanità, turismo e comunicazione. A Chiara Militerno le deleghe per pubblica istruzione e servizi educativi, politiche giovanili, cultura e pari opportunità, a Flavio Marchesi bilancio, patrimonio finanziario e tributi, commercio e attività produttive e infine a Enrico Campari ambiente, sport e rapporti con le associazioni.

Nel frattempo si è appreso che Guido Campanini ha protocollato in comune una lettera di dimissioni da consigliere di minoranza: l’uscita di scena del candidato sindaco di «Insieme per Felino» verrà ufficializzata dallo stesso Campanini in occasione del prossimo consiglio comunale. Il suo posto andrà a Riccardo Torelli.