Felino, trovato cadavere nella sua auto

Tensione sabato sera nel parcheggio antistante il centro commerciale di Felino: in una Ford è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo, sulla sessantina di nazionalità marocchina.

Stando ai primi accertamenti sembra che l’uomo si sia recato nel tardo pomeriggio al centro commerciale per fare delle compere ma poi non abbia fatto rientro a casa.

I familiari si sono preoccupati quando non l’hanno visto fare ritorno alla propria abitazione, per cui il genero in tarda serata ha allertato le forze dell’ordine e sanitarie.

Poco dopo la mezzanotte la macabra scoperta. L’uomo era seduto a bordo della propria auto e non dava segni di vita.

Sul posto un’ambulanza della Croce Verde di Traversetolo e una pattuglia dei Carabinieri di Sala Baganza. La zona dove si trovava l’auto è stata transennata.

Al momento non sono state fornite indicazioni precise, il corpo dell’uomo verrà sottoposto ad autopsia.

L'ipotesi più accreditata è quella del malore fatale che ha sorpreso il sessantenne una volta risalito in auto. L'episodio ha comunque destato molto clamore sui social.

