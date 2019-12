Autobus carico di studenti in fiamme in via Porro. I ragazzi stanno bene e sono a scuola

Pullman di linea, carico di studenti, in fiamme questa mattina, nel centro di Fidenza, in via Porro. L’incendio, causato con ogni probabilità da un corto circuito o comunque da un guasto meccanico, si è verificato tra le 7.30 e le 8,nei pressi della via Emilia. Il pullman era quello di linea che da Busseto conduce a Fidenza ed era carico di studenti che stavano raggiungendo gli istituti superiori di Fidenza. Nessuno, fortunatamente, si è fatto male. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Fidenza e la polizia locale per i rilievi. Il sindaco Massari sulla propria pagina Facebook ha postato questo messaggio: "Gli studenti che stamane viaggiavano sull’autobus Tep che ha preso fuoco, stanno tutti bene e in questo momento sono a scuola per seguire le loro lezioni. Si tratta di ragazzi dell’Itis e del Paciolo D’Annunzio che sono stati fatti scendere immediatamente dall’autista Tep, appena questo ha notato i primi piccoli sbuffi di fumo dal retro dell’autobus, dove si trova il vano motore".

