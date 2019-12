Serata di furti, ieri, a Fidenza. Ladri in azione tra le 19.30 e le 20 sia in via Volta, all’interno del quartiere Luce, dove hanno svaligiato un appartamento, che nella frazione di Santa Margherita dove sono state invece “visitate” due abitazioni. Sugli episodi indagano i carabinieri della compagnia di Fidenza.

