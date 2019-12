Un'altra mattina tragica sulle strade parmensi. In un frontale a Parola muore un giovane, due i feriti

A distanza di 24 ore dalla tragedia di Langhirano, si vestono ancora di nero e di sangue le strade del Parmense. Alle 7.15, in un pauroso frontale tra due auto a Parola, in via Spadolini, un giovane ha perso la vita. Il ragazzo è rimasto incastrato tra le lamiere dell'auto su cui viaggiava e vano è stato l'intervento rapidissimo del 118 e dei vigili del fuoco, Liberata dalle lamiere anche un'altra delle persone a bordo, trasportata al Maggiore in gravi condizione. Una terza persona ha riportato ferite di media gravità.

Poco prima delle 2 di notte 118 e vigili del fuco erano intervenuti sulla via Emilia all'altezza di Fontanellato per un altro schianto frontale tra due auto. Due persone sono state portate al Maggiore con traumi di media gravità.