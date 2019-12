A Scipione nevica? Anolini caserecci per colazione

Annunciata dalle previsioni dei giorni scorsi, benché il suo arrivo sia sempre stato un po’ al limite a causa delle temperature, si è puntualmente fatta vedere la dama bianca anche sul territorio della città termale. Solo una spolverata in città e qualche cosa in più nelle frazioni collinari, ma sufficiente per traghettare il paesaggio dall’autunno al classico clima natalizio. C’è anche chi, come Marco Dioni della trattoria Cavallo di Scipione Ponte, per combattere il freddo nella mattinata di ieri sotto la nevicata ha deliziato i passanti distribuendo per colazione anolini caserecci in brodo della Val Stirone (dei quali ieri sera si è disputato il classico concorso per decretare il migliore ndr) e un buon biccchiere di vino rosso. M.L.

