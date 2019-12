Ladri in azione a Salsomaggiore e Fidenza

Di nuovo ladri in azione tra Salso e Fidenza. Ieri sera, martedì 17 dicembre, i soliti ignoti si sono introdotti in un appartamento di viale Porro a Salso, quindi nel pieno centro cittadino, svaligiandolo. Colpito inoltre un appartamento al terzo piano di un condominio di via Vespucci a Fidenza. Qui I ladri hanno aperto la porta blindata tramite manipolazione della serratura, senza arrecarle alcun danno. Hanno agito senza provocare rumori particolari, portandosi contanti e valori.