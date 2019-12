Fidenza, due negozianti derubati degli incassi natalizi

Commercianti derubati dei loro incassi natalizi, in pieno centro a Fidenza. Almeno i due i colpi messi a segno ieri in altrettanti negozi. Tra questi una toelettatura di via Mazzini dove, come riferito dalla titolare, si sono presentati due individui, vestiti in modo elegante e dal fare, in apparenza, distinto. Uno di loro, con abilità, è riuscito a distrarla e l’altro ha così potuto ripulire rapidamente il negozio dall’incasso. Sugli episodi accaduti indagano i carabinieri che contano sempre sulla collaborazione di tutti i cittadini, invitati a segnalare tempestivamente, contattando il 112, persone, auto e situazioni sospette. Paolo Panni

