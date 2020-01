Suicida in un albergo di Fidenza Franco Ciani, il musicista ex marito di Anna Oxa

L'hanno trovato i dipendenti dell'albergo di Fidenza in cui aveva preso alloggio. È morto suicida Franco Ciani, musicista, autore e produttore ed ex marito di Anna Oxa. Era oberato dai debiti e in un difficile momento professionale. Le ragioni del suo gesto le ha spiegate in un biglietto lasciato nella camera e indirizzato al suo impresario Nando Sepe. La morte sarebbe avvenuta nella sera di giovedì, il corpo è stato ritrovato venerdì mattina. Secondo una prima ricostruzione sarebbe morto per soffocamento utilizzando un sacchetto di plastica.

Ciani, 62 anni, ha scritto successi come Tutti i brividi del mondo, cantato da Anna Oxa, e Ti lascerò (che vinse il Festival di Sanremo 1989).