Una nuova sezione all'ex nido Albero Magico

Rispondere alle esigenze delle famiglie di conciliare tempi di lavoro e tempi di cura, ampliare le possibilità di scelta fra più tipologie di servizi ed offrire ai bambini in fascia 0-6 nuove opportunità di educazione ed istruzione.

E’ con queste finalità che l’amministrazione comunale ha promosso l’avvio di un nuovo servizio sperimentale 0-6 anni nei locali dell’ex nido d’infanzia Albero Magico, di via 25 Aprile, 23.

«Si tratta di un servizio innovativo – ha spiegato l’assessore all’Educazione Stefano Boselli - che abbiamo ideato per dare una risposta alla richiesta di servizi educativi 0-3 e 3-6 proveniente dalle famiglie dei bambini che sono, purtroppo, rimasti esclusi dai servizi alla prima infanzia comunali e statali. L’amministrazione comunale è impegnata a tempo pieno per abbattere le liste d’attesa per i nidi d’infanzia e la scuola dell’infanzia, un’azione che portiamo avanti lavorando su più fronti, sia in autonomia, ove possibile, che in sinergia con la Direzione didattica e l’Ufficio scolastico provinciale. Proprio d’intesa con loro abbiamo chiesto e ottenuto l’attivazione di una nuova sezione presso la scuola dell’infanzia “Maria Magnani“, attivazione che ci ha visto intervenire, con notevole impegno di risorse, per ristrutturare e mettere a norma le aule necessarie e che ci ha consentito di aumentare ulteriormente i posti al fine di accogliere quante più richieste d’iscrizione possibile. Perché una cosa deve essere chiara: il nostro obiettivo rimane quello di arrivare ad azzerare tutte le liste d’attesa».

Il nuovo servizio, che prenderà avvio il prossimo 3 febbraio, prevede la frequenza mista di 10 bambini (5 di tre anni e 5 di quattro anni) sulla base di un progetto pedagogico redatto da Manuela Lafiandra, pedagogista del Comune, che contempla le esigenze educative e didattiche di entrambe le fasce d’età. Il servizio avrà orario di funzionamento full time, dalle 8 alle 16, comprensivo del pasto. Alle famiglie sarà richiesta una retta di frequenza calcolata in proporzione alla situazione Isee 2020.

«Questa sperimentazione – ha concluso Boselli - proseguirà sicuramente fino al 30 giugno con la possibilità di confermare anche per il prossimo anno scolastico 2020-2021 la frequenza, in accordo con le famiglie interessate». r.c.



