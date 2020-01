Rivoluzione rifiuti: il kit arriva a casa e cambiano i contenitori

Novità nella gestione dei rifiuti 100% realizzata a Fidenza, attraverso la società pubblica San Donnino Multiservizi e con l’avallo del consiglio comunale, che entra in una nuova fase prevista dal piano industriale. E’ iniziata in questa settimana la distribuzione a domicilio dei kit per la raccolta differenziata 2020, che oltre ai sacchetti (umido, indifferenziato, Pl – plastica e lattine) prevede la consegna di nuovi contenitori.

Le novità sono state illustrate in municipio alla presenza del sindaco Andrea Massari, dell’assessore all’Ambiente Franco Amigoni, del presidente di San Donnino Multiservizi, Uliana Ferrarini e del direttore Enrico Menozzi.

Nuovi, innanzitutto, contenitori da esterni per la raccolta del rifiuto umido organico. Verranno consegnati alle utenze individuali in particolare del centro storico che fino ad oggi esponevano il solo sacchetto ed erano dotati solo del contenitore per il sottolavello (da interno). In questo modo si elimina il rischio di perdita del contenuto o il richiamo di animali.

Per introdurre la raccolta differenziata del vetro, separata da plastica e lattine, verrà consegnato un contenitore a parte. Rifiuto secco indifferenziato: per introdurre il conteggio degli svuotamenti e passare così gradualmente, alla tassa rifiuti puntuale verrà istituito un sistema tariffario più equo che premia i cittadini virtuosi secondo il principio che «chi produce meno rifiuti, meno paga». Il bidone per la raccolta del rifiuto secco indifferenziato sarà dotato di codice identificativo univoco che sostituisce le etichette per la tracciabilità e che non dovranno più essere applicate sui sacchetti. L’avvio effettivo del nuovo servizio (con l’utilizzo dei nuovi contenitori) avverrà a partire da lunedì 6 aprile 2020 e comporterà una piccola modifica negli orari di esposizione dei rifiuti. Nel frattempo il calendario settimanale delle raccolte non subirà modifiche. Per chi abita in un condominio che ha una dotazione di bidoni condominiali non cambia nulla.

A coloro che non saranno a casa al momento della consegna del kit per la raccolta differenziata 2020 sarà lasciato un avviso contenente i riferimenti necessari per programmare una nuova consegna o per ritirare l’intero kit nei diversi punti di distribuzione predisposti. Nel mese di febbraio inoltre si svolgeranno otto incontri pubblici per i cittadini e le imprese, per la condivisione delle novità in via d’introduzione, dove saranno distribuite le bottiglie Bormioli Rocco realizzate in collaborazione col Comune per promuovere l’utilizzo dell’acqua pubblica e disincentivare il consumo della plastica. Fino al 28 marzo sarà attivo, tutti i giorni dalle 9 alle 13, un numero telefonico per avere informazioni: Helpdesk 370 3032581

fidenza