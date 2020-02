San Donnino Multiservizi: proseguono gli incontri pubblici per cittadini e imprese sulle novità del servizio rifiuti

Domani alle 20.30, al Circolo di Fornio e giovedì 6 febbraio alle 20.30 al Bocciodromo Quartiere Corea (via F. Baracca, 21), a Fidenza, si svolgeranno i prossimi incontri pubblici per cittadini e imprese organizzati dalla San Donnino Multiservizi per illustrare le novità del servizio rifiuti per il 2020. Dopo la grande partecipazione alla prima serata, realizzato in centro a Fidenza, prosegue il serrato calendario di appuntamenti per illustrare novità, dati e proposte.

La riunione fornirà anche l’occasione per distribuire in omaggio le bottiglie Bormioli Rocco realizzate dal Comune per promuovere l’utilizzo dell’acqua pubblica e disincentivare il consumo della plastica.

Info su: www.sandonnino.it

PROSSIMI INCONTRI PUBBLICI INFORMATIVI PER CITTADINI E IMPRESE:

martedì 4 febbraio 2020 alle 20.30

RIMALE E SAN FAUSTINO

CIRCOLO DI FORNIO Frazione di Fornio

giovedì 6 febbraio 2020 alle 20.30

CENTRO STORICO

BOCCIODROMO QUARTIERE COREA Via F.Baracca, 21

martedì 11 febbraio 2020 alle 20.30

CASTIONE§

SCUOLA IL SEME Strada Campobianco n°201

lunedì 17 febbraio 2020 alle 20.30

PIEVE CUSIGNANO, SICCOMONTE, COGOLONCHIO

CIRCOLO PARROCCHIALE Frazione di Santa Margherita

venerdì 21 febbraio 2020 alle 20.30

S. MICHELE CAMPAGNA, CODURO

LOCALI ADIACENTI PARROCCHIA Frazione di Parola

lunedì 24 febbraio 2020 alle 20.30

CHIUSA VIAROLA, CHIUSA FERRANDA

CIRCOLO RICREATIVO BASTELLI Frazione di Bastelli

venerdì 28 febbraio 2020 alle 20.30

CENTRO STORICO

EX MACELLO Via Giuseppe Mazzini, 4