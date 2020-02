Luca Rossi, stasera ai Soliti Ignoti c'è la «sua» Joy

Tutti davanti alla tv questa sera per assistere alla performance della cagnetta Joy, preparata dal noto istruttore fidentino Luca Rossi, che apparirà a «I soliti ignoti», con la sua conduttrice Arianna Pusterla.

Sono il senso civico e la cultura del rispetto dell’ambiente, gli elementi del messaggio che la splendida golden retrievers Joy, trasmetterà ai telespettatori di Rai Uno, nella trasmissione I Soliti Ignoti, condotta da Amadeus questa sera, martedì, in onda alle 20.30.

Sul prestigioso palco del Teatro delle Vittorie in Roma, Arianna Pusterla, giovane istruttrice cinofila preparata dall’istruttore fidentino Luca Rossi, guida magistralmente la sua cagnolina che mostra al pubblico la raccolta differenziata. Joy raccoglie da terra bottigliette di plastica deponendole poi nel contenitore di raccolta corretto, così come la carta e l’indifferenziato sono stati raccolti e depositati, nei corrispondenti raccoglitori.

Il pubblico del Teatro delle Vittorie, è esploso in un’ ovazione quando Joy, con la sua zampina, ha pigiato il tasto di apertura della pattumiera, aprendo così il contenitore per depositare l’umido, rappresentato da una carota. Il binomio del Centro studi del cane Italia di Fidenza, è stato preparato per la performance, dal noto istruttore Luca Rossi fidentino doc.

Non è la prima volta che i cani e i gli istruttori preparati da Rossi, appaiono in televisione, in note trasmissioni. Amadeus si è complimentato con Arianna e Luca coccolandosi per bene, la splendida golden Joy, star a quattro zampe, fra gli applausi del pubblico presente. s.l.