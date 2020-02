Coronavirus, due pazienti positivi inviati da Vaio al Maggiore: un 86enne bussetano è in Rianimazione

Due pazienti positivi trattati a Vaio sono stati trasferiti al Maggiore di Parma. La notizia arriva dal sindaco di Fidenza Andrea Massari. Non si tratta di cittadini di Fidenza ma di residenti in provincia di Parma.

"In accordo con i vertici delle autorità sanitarie - spiega Massari - si informa che nell’Ospedale di Vaio sono stati trattati due pazienti risultati positivi al tampone. I due pazienti non sono fidentini ma cittadini residenti nella provincia di Parma sono stati trasferiti all'Ospedale Maggiore di Parma tra la notte e la mattinata per proseguire il percorso di cura e monitoraggio. Ringrazio tutto il personale medico e infermieristico intervenuto a Vaio, che ha operato con competenza e rigoroso rispetto delle procedure. Il nostro ospedale si era attrezzato per ogni evenienza e ha potuto dare il massimo del supporto richiesto".

Uno dei due casi - come conferma il sindaco Giancarlo Contin - è un bussetano. Si tratta di un uomo di 86 anni, risultato positivo al virus dopo l’esecuzione di un tampone-tac polmonare all’Ospedale di Vaio, dal quale poi ieri sera è stato trasferito all’ospedale di Parma. E' attualmente ricoverato in Rianimazione al Maggiore. E' il secondo caso di Coronavirus nel territorio comunale: si tratta di L’Azienda Usl e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, in raccordo con le autorità sanitarie regionali, hanno attivato per questo nuovo caso positivo tutte le procedure previste di isolamento ospedaliero, durante il ricovero, e di isolamento domiciliare per i suoi famigliari. Questi ultimi sono stati sottoposti anche alle misure previste dai protocolli regionali e nazionali di controllo di positività alla malattia e di sorveglianza costante da parte dei professionisti dell’Azienda Usl di Parma. Al momento non sono necessarie altre misure di prevenzione o controllo. Sono in corso gli approfondimenti necessari per confermare i collegamenti di questo nuovo caso con il focolaio di coronavirus presente a Codogno (Lodi).

E’ risultata inoltre positiva al Coronavirus (Covid-19) una quarantenne residente a Borgotaro. La malata presenta i sintomi tipici collegabili al virus e si trova attualmente in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte dei sanitari. Per questo nuovo caso positivo, l’Azienda Usl di Parma, in raccordo con le autorità sanitarie regionali, ha attivato tutte le procedure previste di isolamento domiciliare anche per i suoi famigliari. Questi ultimi sono stati sottoposti anche alle misure previste dai protocolli regionali e nazionali di controllo di positività alla malattia e di sorveglianza costante da parte dei professionisti dell’Azienda Usl di Parma. Al momento non sono necessarie altre misure di prevenzione o controllo. Sono in corso gli approfondimenti sui collegamenti di questo nuovo caso con il focolaio di coronavirus presente a Codogno (Lodi).

Sono 115, in Emilia-Romagna, i casi di positività al Coronavirus: 74 a Piacenza, 18 a Modena, 16 a Parma e 7 a Rimini. E passano da 1.033 di ieri a 1.224 i tamponi refertati.

La maggior parte si trova in condizioni non gravi; molti sono asintomatici o presentano sintomi modesti (febbricola e lieve tosse). Complessivamente, oltre la metà delle persone positive è in isolamento a casa. Rispetto a ieri pomeriggio, quando i casi positivi erano 97, ci sono dunque 18 casi in più, di cui 11 a Piacenza, 6 a Parma e 1 a Rimini. Rimane invece invariata la situazione a Modena, con 18 casi.

Collecchio: Centro diurno e Taxi sociale sospesi

Si comunica che dalla mattinata di oggi, venerdì 28 febbraio, è stata sospesa l’attività del Centro diurno per Anziani e del Servizio di Taxi sociale di Collecchio. La misura è stata disposta da Azienda Pedemontana Sociale e dall’autorità sanitaria, a scopo preventivo, in relazione al caso della persona risultata positiva al Coronavirus a Collecchio. Gli utenti, gli operatori e i volontari sono stati posti in isolamento e sorveglianza domiciliare per motivi puramente precauzionali, in attesa di ulteriori approfondimenti.

L’Azienda Usl e Azienda Pedemontana Sociale, in raccordo con le autorità sanitarie regionali, stanno attivando tutte le procedure previste dai protocolli nazionali e regionali per controllo, prevenzione e contenimento della diffusione del virus, e al momento non è necessario adottare altre misure.