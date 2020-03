'State-a-casa': da Salso a Busseto a Bologna tornano i giri con l'altoparlante- Audio

Come una volta, quando si voleva raggiungere la popolazione sul territorio. E' col megafono, di strada in strada, che tra ieri e oggi c'è chi continua a diffondere l'imperativo "State a casa" e le altre norme emanate a contrasto al Coronavirus.

Nella mattinata di ieri il sindaco di Salsomaggiore Filippo Fritelli, a bordo di uno dei mezzi in dotazione al corpo della polizia locale condotto da un agente, ha percorso le principali strade cittadine, attraversando numerosi quartieri, oltre la frazione di Tabiano.

«Ho consigliato tutti al massimo rispetto delle regole come già più volte fatto in questi giorni - afferma il primo cittadino -. Bisogna rimanere in casa e limitarsi alle attività di primaria necessità. L'emergenza è seria. Completeremo il '' giro '' della città termale nei prossimi giorni ».

A Busseto questa mattina a passare col megafono sono stati i vigili urbani,



Anche a Bologna gira un furgone della protezione civile sulle principali strade della città, invitando la gente a fissare una casa per ragioni di sicurezza. Il mezzo, con alto parlante, è stato avvistato sui viali di circonvallazione, intorno al centro storico.