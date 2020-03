Chiusi i cimiteri a Fidenza, le procedure per la gestione rapida delle sepolture

Con una specifica ordinanza il sindaco Andrea Massari ha disposto la chiusura al pubblico (fatta salve le operazioni di tumulazione, inumazione, trasporto, ricevimento dei feretri) di tutti i cimiteri comunali. L'ordinanza è in vigore da oggi e fino a dati da definire e si inserisce nel solco di quanto disposto dalla Regione il 18 marzo.

Per le salme delle vittime di covid-19 è stata ordinata la riduzione del periodo di osservazione da 24 a 15 ore. Il periodo di osservazione è ciò che è necessario prima che si arrivi alla chiusura della salma.

Inoltre, la ditta incaricata prima di aprire il cimitero per le operazioni di ricevimento, tumulazione, inumazione, trasporto del feretro deve verificare l'impossibilità che si formino assembramenti e deve rispettare la distanza di 1 metro tra le persone e gli utenti dei dispositivi di protezione individuale (mascherine ecc.) se ritenuti necessari.

Nell'ordinanza è stato disposto di autorizzare una tumulazione temporanea nei luoghi liberi nel cimitero urbano di Fidenza dei feretri che in attesa di cremazione non trovano altre idonee modalità di conservazione. Una misura valida per il periodo strettamente necessario alla cremazione presso gli impianti registrati e che comunque non potrà superare i 30 giorni.

TUTTE LE PRATICHE PER LE POMPE FUNEBRI SI FANNO ONLINE

Da tempo il Comune di Fidenza ha semplificato la procedura rendendola interamente online attraverso il sito dell'Ente e il portale dedicato nel quale, previa registrazione, le imprese di pompe funebri possono svolgere per conto dei loro clienti ogni azione diretta dai loro uffici e senza recarsi a Municipio. Nel portale è caricata ogni tipologia di documentazione utile e, alle ore 13 di ogni giorno, i delegati delle imprese si ritrovano al piano terra del Palazzo Comunale per ritirare, in piena sicurezza, le richieste e rilasciate.

POSTICIPATA LA FIRMA DELL'ATTO DI CONCESSIONE CIMITERIALE

Oggi l'amministrazione ha deciso un elemento in più: fino a nuove condizioni conseguenti ad un miglioramento della condizione di sicurezza sanitaria, ai familiari non sarà richiesto di venire in Comune per azienda, funziona un atto che non si può sottoscrivere sul web, ovvero la concessione cimiteriale.

In questo modo la tumulazione - compresa la collocazione nelle cellule delle ceneri da cremazione - potrà essere eseguita in pendenza dell'atto di concessione, assegnare alle famiglie di rispettare le richieste di quarantena / isolamento decise dalle autorità sanitarie. La firma dell'atto di concessione verrà registrata in una fase successiva.