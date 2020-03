E’ mancato in queste ore padre Kidane Berhane, monaco cistercense da anni membro della comunità monastica cistercense di Chiaravalle della Colomba, vicino centro del piacentino,. Padre Kidane era molto conosciuto e stimato anche nella diocesi di Fidenza, dove partecipava spesso a funzioni e cerimonie. In particolare era molto attivo nelle missioni in Eritrea, Paese del quale era originario.