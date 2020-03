La Comunità musulmana di Fidenza mette a disposizione la propria 'casa'

La Comunità musulmana di Fidenza ha aderito alla raccolta fondi per l'emergenza Covid e ha messo a disposizione la sua "casa" per le esigenze della comunità". Ecco la nota: "In questo momento di particolare difficoltà per l'Italia esprimiamo la massima fiducia nello Stato e nel sistema Sanitario Nazionale. Accettiamo e condividiamo le misure precauzionali decretate dal governo per sconfiggere il virus.

Ringraziamo di cuore tutti i medici, infermieri, operatori socio sanitari, e dipendenti di tutti gli esercizi fornitori di materie prime , Un particolare ringraziamento alle Forze dell'Ordine per cortesia e professionalità.

Abbiamo fiducia nell’Italia, che è diventata la Patria della nostra comunità.

La comunità islamica Fidentina e comuni limitrofi, in merito al difficile periodo intende trasmettere un segnale forte di partecipazione attiva e vicinanza profonda alla città mettendo a disposizione fin da subito i locali della nostra struttura situata in Fidenza, via S. Pertini.

Pensiamo che possa essere un spazio comodo da usufruire per le necessità ritenute da Voi adeguate. I locali sono provvisti di servizi igienici e docce.

Inoltre, siamo lieti di informarVi che la raccolta fondi a sostegno dell’ospedale di Vaio iniziata da pochi giorni sta procedendo eccelentemente raggiungendo cifre importanti, ad oggi in continua crescita.

Rinnoviamo nuovamente i nostri ringraziamenti a tutti coloro che si trovano a fronteggiare in prima linea questo momento di difficoltà. Nella speranza che la vittoria giunga presto e di tornare ad abbracciarci come concittadini, porgiamo"