Padanaplast dona 50.000 all'Ausl di Fidenza

Padanaplast, azienda facente parte del Gruppo industriale marchigiano Finproject e specializzata nella produzione di materiali plastici speciali dal 1971, ha donato all’AUSL Emilia-Romagna distretto di Fidenza 50.000 euro come contributo contro l’emergenza sanitaria nazionale.

L’azienda di Roccabianca è scesa in campo per sostenere le strutture sanitarie del territorio in questo difficile momento che vede l’intero Paese, e l’Emilia-Romagna in particolare, in lotta contro un nemico invisibile.

L’operazione rientra nel vasto piano di aiuti da 200.000 euro che la capogruppo Finproject ha messo a disposizione delle aree in cui è presente con i suoi siti produttivi e rappresenta un gesto di solidarietà in linea con il senso di appartenenza al territorio e la responsabilità sociale che animano l’operato del Gruppo da 55 anni.

