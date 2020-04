Assistenza Pubblica, una nuova ambulanza

Una nuova ambulanza andrà ad arricchire il parco mezzi e la presenza sul territorio dell'Assistenza Pubblica Fidenza, che dall'inizio dell'emergenza sanitaria è in prima linea per sostenere ed aiutare la nostra Comunità.

Il nuovo automezzo è stato presentato oggi ed è stato realizzato su Fiat Ducato da Orion Veicoli Speciali; è equipaggiato con le più moderne tecnologie. In particolare sarà dotato di una nuova barella a cinque livelli prodotta dalla Spencer Italia di Sala Baganza



"L’evento – spiega Alessandro Dondi, presidente Assistenza Pubblica Fidenza – è stato seguito in diretta Facebook per poterlo condividere con tutti i nostri volontari che in questo momento sono a casa e con i cittadini, i professionisti e le aziende che ci sostengono e che da quando è iniziata questa emergenza non hanno mancato ogni giorno di darci il proprio appoggio. L'inaugurazione di una nuova ambulanza è il segno tangibile di una Associazione che non si ferma, che nonostante l'emergenza in atto continua a pensare al domani in modo deciso e determinato. Colgo l'occasione per ringraziare ancora una volta tutto il personale e i volontari che da due mesi a questa parte stanno operando senza risparmiarsi".

“L'Assistenza Pubblica di Fidenza – aggiunge il sindaco di Fidenza Andrea Massari - è stata parte integrante di quella macchina dei soccorsi a cui dobbiamo la positiva gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. A ognuno dei volontari va il ringraziamento della nostra Comunità”.

Lo straordinario impegno dei volontari e del personale della Pubblica Assistenza di Fidenza dal 1° marzo ha reso possibile l’effettuazione di 429 servizi di emergenza urgenza, di cui 179 con mezzo dedicato Covid, per un totale di 12205 Km percorsi, mentre 286 sono stati i servizi ordinari, per un totale di 4700 Km percorsi.

In tutto dunque 715 i servizi e 16905 Km percorsi, cui vanno aggiunti i servizi per la Guardia Medica e 1296 ore continuative di presidio del centralino e del servizio di telesoccorso amico.