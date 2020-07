Honkytonk man, un pezzo di Stati Uniti a Fidenza

Un pezzettino di Stati Uniti a Fidenza. Tra musica e riviste lo ha portato Andrea Barbieri, in arte Honkytonk man, dj che da ormai 20 anni racconta la storia della musica americana e del country in particolare sulle frequenze radio del Parmense.

Si tratta dell’unico dj della nostra zona esperto di musica country.

«Dal 2002 conduco trasmissioni radiofoniche su Radio Montekanate, storica emittente del nostro territorio, e da qualche mese anche su Radiovetrina, nuovo progetto che sto portando avanti insieme all’amico Riccardo Ronchietto – spiega -. Durante le mie trasmissioni cerco di fare cultura, raccontare aneddoti, far divertire e far sentire della bella musica. Tra lp e cd ho una collezione di oltre 25 mila dischi di musica america: country, rockabilly, bluegrass e southern rock».

Parallelamente Honkytonk Man porta avanti la sua passione anche su carta stampata: fa infatti parte della redazione del semestrale «La nuova Val Stirone» e collabora con diversi artisti country americani promuovendo e recensendo i loro dischi. Infine Andrea ha un lato nascosto, quello di poeta e scrittore.

Già 4 infatti i libri di aforismi pubblicati: «Cosa resta del giorno», «Il profumo della luna», «Oggi mi sento un po’ Charles Bukowski» e, a quattro mani con l’amico Giacomo Albi, «Oltre lo specchio», uscito soltanto pochi mesi fa. A.C.