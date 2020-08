Un escursionista 71enne di Fidenza e' stato colto da malore durante un'escursione mentre si trovava lungo il sentiero 751 in discesa dal Mulaz verso Falcade. A dare l'allarme un amico che si trovava in compagnia del pensionato fidentino. Sul posto è stata inviata l'eliambulanza e l'uomo è stato recuperato con un verricello di dieci metri e portato all'ospedale di Agordo per le verifiche del caso.

