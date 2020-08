Niente banchi con le rotelle: ecco come si tornerà in classe a Fidenza

Una lunga estate al lavoro con l’obiettivo di riportare a scuola in sicurezza, a settembre o comunque quando il Governo darà il via libera, i 2.350 bimbi e ragazzi di Fidenza, tanti sono gli iscritti dai nidi fino alla secondaria di primo grado, passando per infanzia e primaria.

Comune, Direzione Didattica, scuola Zani (che dal 1° settembre diverrà Istituto Comprensivo) stanno operando fianco a fianco per predisporre tutte le misure di sicurezza previste dalle linee guida fin qui prodotte dal Ministero dell’Istruzione, con l’avallo del Comitato tecnico scientifico. Tutto ciò con una consapevolezza: le regole definitive si avranno per la fine di agosto.

CLASSI E SEZIONI SICURE

La prima buona notizia è che bimbi e studenti oggi possono contare su un ritorno a scuola senza soluzioni precarie, nello spazio sicuro delle proprie aule (per elementari e medie) e sezioni (per nidi e materne). A Fidenza bimbi e studenti potranno avere il rispetto delle distanze di sicurezza senza traslocare altrove.

QUANDO SI RIPARTE?

Al momento il calendario prevede che all’inizio di settembre (o il 1° o il 7) dovrebbero partire le attività dei nidi comunali, cui si aggiungeranno dal 14 settembre infanzia, primaria e secondaria. E’ notizia del 7 agosto che il Governo avrebbe già una simulazione per una ripresa integrale ad ottobre.

ELEMENTARI E MEDIE

Qui la regola fondamentale sarà quella del distanziamento, pari a 1 metro da bocca a bocca (calcolato dalla posizione di seduta sui banchi) e in 2 metri tra la cattedra del/la docente e la prima fila di banchi. In base alle regole attuali, durante le lezioni non andrà indossata la mascherina mentre si sta seduti al banco. La mascherina servirà, invece, negli spazi circostanti la scuola.

NIDI E INFANZIA

Le linee guida per i bimbi 0-6 anni sono quelle fissate dal Ministero lo scorso 4 agosto. Per questi bimbi la regola chiave è la stabilità della sezione. Alle scuole dell’infanzia verranno fatti più turni ai refettori organizzati in locali distinti e con sanificazioni tra un turno e l’altro.

CASI SOSPETTI E PULIZIE

Applicando un’altra misura del piano scuola, in ogni plesso è stato individuato uno spa zio per l’isolamento dei casi di studenti sintomatici o comunque sospetti.

GLI EDUCATORI

C’è poi il tema di chi lavora con i bimbi e gli studenti diversamente abili. In tutte le scuole il Comune ha previsto per gli educatori socio-assistenziali (che operano in supporto degli insegnanti di sostegno) dpi speciali, a cominciare dalle mascherine ffp2.

I LIMITI PER I GENITORI

Ingressi e uscite degli studenti saranno differenziati. Chi entra a scuola come esterno (genitore, fornitore, ecc) deve igienizzare le mani e indossare la mascherina per tutta la sua permanenza. Ai nidi e alle materne si conferma l’uso dei copri-scarpe usa e getta.

L’IGIENE PRIMA DI TUTTO

Capillare il lavoro svolto dalla Direzione Didattica: ogni aula e sezione avrà gel disinfettante e bobine di carta per asciugare le mani. I vertici scolastici hanno predisposto l’acquisto di macchine per la sanificazione dei locali.

CHI HA AVUTO IL COVID

Chi è già risultato positivo al covid-19 dovrà fornire una comunicazione con certificazione medica da cui risulti “l’avvenuta negativizzazione” del tampone.

