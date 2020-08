"Volevo nascondermi" a Fidenza con Majo

Giovedì sera 20 Agosto 2020, il giornalista Gabriele Majo, introdurrà la visione del film “Volevo Nascondermi” di Giorgio Diritti con un superlativo Elio Germano nei panni di Ligabue, al mycinem@ - arena estiva Corte OF di Fidenza. La serata, organizzata dall’Associazione Fidenz@ Cultura APS nell’ambito del finale di stagione della XXI edizione di Esterno Notte, avrà inizio alle ore 21,30 circa: dopo l’introduzione seguirà la proiezione della pellicola vincitrice dell’Orso d’Argento per il protagonista Elio Germano, del Nastro dell’Anno ai Nastri d’Argento e di due Globo d’Oro per il miglior film e la migliore fotografia.

